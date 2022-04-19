Капремонт улицы Давыдова начался во Владивостоке

Во Владивостоке в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал капитальный ремонт улицы Давыдова. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в городском дорожном управлении.

Сейчас подрядчик занимается подготовительными работами по строительству подпорной стены. Рабочие убирают с территории старые сухие и аварийные деревья.

Проект ремонта предусматривает восстановление сети ливневой канализации, обустройство тротуаров, укладку нового асфальта, нанесение разметки и установку знаков. Кроме того, на пересечении улицы Давыдова с Русской появится светофор.

«Работы по нацпроекту во Владивостоке стартовали на всех объектах, которые необходимо комплексно отремонтировать до конца лета. Все работы находятся под постоянным контролем специалистов городской администрации и общественных наблюдателей», — рассказал замглавы города — руководитель управления дорог Николай Зайцев.

Ранее в апреле сообщалось о том, что в дальневосточной столице в рамках нацпроекта начался ремонт улицы Хуторской.