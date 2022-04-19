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Послу Бельгии выразили протест в МИД РФ

Послу Бельгии выразили протест в МИД РФ за высылку российских сотрудников загранучреждений
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Во вторник, 19 апреля, МИД РФ вызвал посла Бельгии Марка Михильсена. Ведомство выразило решительный протест в связи с решением властей страны выслать 21 сотрудника российских загранучреждений. Об этом сообщается во вторник, 19 апреля.

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«Послу вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудников посольства Бельгии в Москве, которым предписано покинуть территорию РФ до конца дня 3 мая», — говорится в официальном заявлении МИД РФ.

29 марта посол России в Бельгии Александр Токовинин сообщил о высылке из страны 21 сотрудника российских загранучреждений и назвал ее полностью необоснованной. По его словам, данное решение наносит серьезный удар по российско-бельгийским отношениям и идет вразрез с традициями взаимодействия между двумя странами.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва воспринимает это решение как целенаправленный удар по самим основам дипломатических отношений с Россией. Она подчеркнула, что этот недружественный шаг не будет оставлен без ответа.

Страны Европы за последнее время выслали десятки российских дипломатов. О высылке российских парламентариев с конца марта объявили такие государства, как Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция, Австрия и др. Кроме того, 5 апреля Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников российского постоянного представительства при ЕС «за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу».

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его мнению, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и приведет к ответным шагам.

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