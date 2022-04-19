В Симферополе на здании Главпочтамта появилось граффити в поддержку спецоперации

Граффити в поддержку спецоперации России по защите Донбасса появилось на здании федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Почта Крыма» в Симферополе. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщило информационное агентство «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

На торце здания Главпочтамта города на улице Александра Невского нанесли изображение российского военнослужащего высотой около 10 м.

Агентство отметило, что в администрации Симферополя, «Почте Крыма» и республиканском мининформе пока не уточнили информацию об авторе и инициаторе акции.

Ранее, 6 марта, более 50 тыс. автомобилистов по всей России провели автопробег в поддержку президента РФ Владимира Путина, правительства страны и проводимой военной операции. Отмечается, что десятки тысяч автомобилистов проехали по главным улицам и проспектам городов во всех регионах страны. На автомобилях были размещены буква Z, которая стала символом поддержки армии России, и лозунги «Zа Путина!», «Zа победу!», «Zащита!», «Своих не бросаем!», «Zадачу Vыполним!».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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