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Мосбиржа заявила о переговорах по обмену опытом с Ираном

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Московская биржа захотела перенимать иранский опыт функционирования фондового рынка под санкциями. Об этом во вторник, 19 апреля, рассказал управляющий директор площадки Кирилл Петров.

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«Буквально неделю назад я встречался с представителями биржевой инфраструктуры Ирана. Приезжали представители центрального депозитария, он же является центральным контрагентом. В Иране крупнейшая биржа — это Тегеранская фондовая биржа, на которой торгуются акции иранских компаний. В условиях сорокалетних санкций этот рынок полностью замкнут на себе», — приводит РБК слова Петрова.

По его словам, общение с представителями Тегеранской биржи является первым обменом опытом. Он отметил, что брокерские счета на данный момент имеют около 50 млн из 80 млн жителей Ирана. На крупнейшей площадке обращаются акции примерно 600 местных компаний.

1 апреля замглавы иранского Центробанка по международным делам Мохсен Карими заявил, что власти Ирана предложили России меры по уходу от американских санкций. Он также сообщил, что Иран готов проводить торговые операции с РФ в национальных валютах двух стран, договоренности на этот счет уже есть.

30 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о наращивании партнерства России и Ирана. На встрече с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом министр подчеркнул, что Москва в отношениях с Тегераном будет выстраивать практические шаги, которые позволят обходить незаконные санкции Запада.

Ранее, 24 марта, посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что власти страны обсуждают с Россией признание карт российской платежной системы «Мир». Кроме того, Тегеран планирует подключить банки страны к системе передачи финансовых сообщений Банка России.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. Власти России уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

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