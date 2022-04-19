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Посол Люксембурга вызван в МИД России

Посол Люксембурга вызван в МИД России, ему выражен протест из-за высылки дипломата РФ
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Посол Люксембурга Жорж Фабер был вызван в МИД России, ему выражен протест из-за высылки дипломата РФ. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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«С российской стороны ему был заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением люксембургских властей об объявлении сотрудника посольства России в Люксембурге persona non grata», — говорится в сообщении.

В министерстве назвали данный шаг немотивированным и недружественным, а также предупредили, что он негативно отразится на российско-люксембургских отношениях. Подчеркнуто, что российская сторона оставляет за собой право на ответные меры.

6 апреля власти Люксембурга приняли решение о высылке российского дипломата из страны якобы из-за того, что его деятельность противоречит интересам безопасности Люксембурга. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия даст соответствующий ответ и применит по отношению к Люксембургу меры.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

За несколько месяцев страны выслали в общей сложности около 400 российских дипломатов. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция.

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