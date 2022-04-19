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Минпросвещения порекомендует собирать телефоны учеников в школе

Минпросвещения РФ намерено порекомендовать школам собирать у учеников телефоны перед входом в школу
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Минпросвещения РФ намерено порекомендовать школам собирать у учеников телефоны перед входом в школу или класс. Об этом заявил во вторник, 19 апреля, глава ведомства Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» в Музее Победы.

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«В мае соответствующие рекомендации будут направлены во все регионы, на августовских совещаниях они буду обсуждены, с 1 сентября каждая школа самостоятельно будет принимать решение, как воспользоваться этими рекомендациями. В том числе в этих рекомендациях есть вопрос, связанный с мобильными телефонам», — рассказал Кравцов.

По его словам, чтобы мобильные телефоны не отвлекали учеников на уроке, их планируется сдавать перед входом в школу или класс.

Также во вторник Кравцов рассказал еще об одной инициативе. Он отметил, что исполнение гимна в начале учебной недели будет проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года. Данное мероприятие будет сопровождаться поднятием государственного флага.

Кроме того, министр заявил, что ведомство введет изучение истории в российских школах с первого класса. Позже министр уточнил, что отдельных уроков истории вводить не планируется, ее будут изучать в рамках других предметов.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу, отметил важность изучения отечественной истории. Он подчеркнул, что семилетние дети интересуются тем же, что и взрослые, и Минпросвещения уполномочено принимать такие решения.

19 апреля президент РФ Владимир Путин во время приветственного слова участникам первого всероссийского школьного исторического форума «Сила в правде!» отметил, что глубокое знание своей истории позволяет делать верные выводы из прошлого. Также он обратил внимание на важность стремления молодежи учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды.

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