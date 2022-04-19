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Российские ученые нашли новый способ предотвращать теракты и катастрофы

Петербургские ученые разработали компактный датчик для выявления опасных веществ в воздухе
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Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) разработали из отечественных компонентов компактный датчик для выявления опасных веществ в воздухе с помощью ультразвука. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

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«Наш ультразвуковой газоанализатор может применяться для обеспечения безопасности стратегических объектов, таких как аэропорты, вокзалы, метрополитен, таможня», — рассказывает доцент кафедры электроакустики и ультразвуковой техники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Михаил Шевелько.

Данная технология позволит предупредить возникновение техногенных катастроф и теракты, отметили ученые.

Отмечается, что гаджет фиксирует утечку взрывоопасных, токсичных или вредных газов или паров. Его можно также использовать на предприятиях: например, в нефтедобывающей отрасли, лакокрасочной, химической, пищевой промышленности, а также в газифицированных квартирах и домах.

Прибор работает за счет того, что излучает ультразвуковые волны в контролируемую воздушную среду с их дальнейшей регистрацией и анализом прошедших сигналов.

В случае, если устройство зафиксирует опасную концентрацию, оно подаст звуковой или световой сигнал.

Ученые добавили, что при массовом производстве датчик будут продавать по низкой цене.

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