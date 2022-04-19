Ремонт калининского кольца в Благовещенске завершат раньше срока

В Благовещенске (Амурская область) планируют досрочно завершить ремонт калининского кольца. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

По контракту работы должны завершиться к 1 сентября 2022 года. Однако, как рассказала замдиректора городского управления капстроительства Нина Ершуева, с подрядчиком был согласован график, согласно которому сроки сдвигаются на конец июня, пишет ИА AmurMedia.

«Транспортная развязка находилась в состоянии, требующем полноценного ремонта. <…> Все силы подрядчика будут направлены на скорейшее завершение работ, чтобы как можно раньше запустить движение в полном режиме», — заявила Ершуева.

По словам начальника участка подрядной организации, контрактом предусмотрено расширение проезжей части и устройство дополнительных правоповоротных полос. На сегодняшний день готовность объекта составляет более 30%.