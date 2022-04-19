Уголовное дело возбуждено после обстрела ВСУ Белгородской области

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту обстрела представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенного пункта в Белгородской области. Об этом 19 апреля говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом»).

Обстрел велся в этот же день из системы залпового огня по объектам гражданской инфраструктуры, расположенным в селе Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области.

«Есть пострадавшие, точное их количество уточняется. Кроме того, повреждены более 20 частных домовладений и несколько транспортных средств», — отметили в ведомстве.

На месте работают следователи и криминалисты. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил принять исчерпывающие меры для установления причастных к преступлению лиц и их последующего привлечения к уголовной ответственности.

Ранее о том, что украинские военные обстреляли еще одно село в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. После атаки ВСУ в селе Головчино повреждено более 30 домов. Пострадали местные жители.

14 апреля он также сообщал об обстреле села Сподарюшино в регионе. По словам губернатора, обстрел также производился со стороны Украины. Пострадавших не было. В тот же день ВСУ в Белгородской области обстреляли село Журавлевка.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских Вооруженных сил. Желтый уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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