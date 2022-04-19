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Шойгу сообщил о внедрении ВС РФ новых способов ведения боевых действий

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Вооруженные силы (ВС) РФ внедрят новые способы ведения боевых действий. Об этом 19 апреля заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

«…внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства», — сказал он.

Вместе с тем Шойгу отметил, что российские военные в рамках спецоперации по защите Донбасса выполняют все задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы России за прошедшую ночь уничтожили два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У» на Украине. Кроме того, подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах трех населенных пунктов.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса, в ходе нее будут использоваться традиционные вооружения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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