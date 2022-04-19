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Экономист заявил о страхе инвесторов хранить средства в долларах

Экономист Зайченко заявил о страхе инвесторов хранить средства в долларах
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Хранить деньги в привычной валюте становится опасным для крупных инвестиционных компаний, которые боятся лишиться доступа к ним. Больше нет доверия к банкам, заявил во вторник, 19 апреля, экономист Вячеслав Зайченко.

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«Риск фиатных (не обеспеченных золотом, номинированных государством. — Ред.) денег, фиатных резервов стал очень высоким. И основная часть крупных инвестиционных организаций задаются вопросом, что хранение своих инвестиций на брокерских счетах в фиатной валюте — в долларах, фунтах, франках, не важно, — это большой риск. Потому что если кому-то не понравится, что фонд не так что-то делает или управляющий ошибся, эти деньги могут быть просто заморожены. А они все находятся на корсчетах национальных банков, не на личных счетах, и это огромный риск», — цитирует эксперта НСН.

Зайченко отметил, что сейчас впервые начал рассматриваться вопрос, как уйти от подобных рисков. Поэтому все опять заговорили о криптовалютах, которые, если находятся в «холодных» кошельках, никак невозможно украсть или забрать.

«И это основной гарант для планирования инвестиционной деятельности», — заключил он.

Ранее в этот день глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что власти РФ готовят иски для возврата международных резервов, сообщается на сайте kp.ru.

Доцент РАНХиГС Александр Абрамов прокомментировал в беседе с «Известиями» информацию о готовящихся Россией исках для возврата международных резервов. Также он отметил, что у исполнительных властей и ЦБ РФ появляется всё больше идей в отношении противостояния санкциям.

14 апреля первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева рассказала, что заморозка резервов ЦБ РФ была беспрецедентной в таких размерах, в которых она произошла, однако регулятор к этому готовился заранее и диверсифицировал свои вложения.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны в связи со спецоперацией России по защите Донбасса заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. По словам Силуанова, приняв решение о заморозке резервов, Запад начал экономическую войну против России.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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