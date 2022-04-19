Прямой эфир
Мир
Москва и Минск не будут приглашены на годовщину освобождения лагеря Маутхаузен
Мир
В Кремле ожидают содействия Израиля в передаче Александровского подворья
Общество
Кириенко назвал стрельбу по мирным жителям итогом переписывания истории
Мир
В Молдавии утвердили запрет на георгиевскую ленту
Мир
Венгрия откажется поддерживать санкции против поставок нефти и газа из РФ
Мир
Евросоюз получил от Украины первую часть анкеты по вступлению в ЕС
Общество
Еженедельное исполнение гимна станет обязательным для школ РФ с 1 сентября
Армия
Шойгу заявил о последовательном выполнении плана по освобождению ДНР и ЛНР
Общество
В СФ заявили об отсутствии планов лишать званий уехавших из страны артистов
Политика
Силуанов возглавит делегацию России на встрече G20
Общество
Музей Победы представил выставку «Обыкновенный нацизм»

Эрмитаж расширил программу льготных билетов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственный Эрмитаж расширил программу льготных билетов. Об этом пресс-служба музея сообщила в понедельник, 18 апреля.

С 19 апреля Музей Императорского фарфорового завода смогут бесплатно посетить пенсионеры, студенты, курсанты, сотрудники музеев России и некоторые другие категории граждан. Отмечается, что в рамках этой социальной программы также действует бесплатное посещение Главного штаба и льготная цена в Главный музейный комплекс.

Теперь льготными билетами смогут воспользоваться многодетные семьи, аспиранты, адъюнкты, интерны, военнослужащие, которые проходят службу по призыву, и ветераны боевых действий.

«Стоит отметить, что Эрмитаж самостоятельно принимает решения о возможности взять на себя расходы по приему большего количества посетителей на льготных условиях, при этом финансирование льгот осуществляется не из государственного бюджета, а из собственных доходов музея», — приводит слова пресс-службы информационное агентство FlashNord.

Ранее, 11 апреля, сообщалось, что в Эрмитаж вернулась коллекция российских картин, задержанная на границе с Финляндией из-за антироссийских санкций и бюрократии. Среди них — работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Виже Лебрена, картина «Семейство Толстых в Венеции» Джулио Карлини. Экспонаты участвовали в выставке «Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей», организованной постоянным партнером Эрмитажа — итальянскими галереями в Милане.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022