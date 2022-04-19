Государственный Эрмитаж расширил программу льготных билетов. Об этом пресс-служба музея сообщила в понедельник, 18 апреля.

С 19 апреля Музей Императорского фарфорового завода смогут бесплатно посетить пенсионеры, студенты, курсанты, сотрудники музеев России и некоторые другие категории граждан. Отмечается, что в рамках этой социальной программы также действует бесплатное посещение Главного штаба и льготная цена в Главный музейный комплекс.

Теперь льготными билетами смогут воспользоваться многодетные семьи, аспиранты, адъюнкты, интерны, военнослужащие, которые проходят службу по призыву, и ветераны боевых действий.

«Стоит отметить, что Эрмитаж самостоятельно принимает решения о возможности взять на себя расходы по приему большего количества посетителей на льготных условиях, при этом финансирование льгот осуществляется не из государственного бюджета, а из собственных доходов музея», — приводит слова пресс-службы информационное агентство FlashNord.

Ранее, 11 апреля, сообщалось, что в Эрмитаж вернулась коллекция российских картин, задержанная на границе с Финляндией из-за антироссийских санкций и бюрократии. Среди них — работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Виже Лебрена, картина «Семейство Толстых в Венеции» Джулио Карлини. Экспонаты участвовали в выставке «Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей», организованной постоянным партнером Эрмитажа — итальянскими галереями в Милане.