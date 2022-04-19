Министр просвещения Кравцов объявил о еженедельном исполнении гимна в школах с 1 сентября

С нового учебного года дети в школах России раз в неделю перед уроками будут исполнять гимн страны. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время выступления на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» в Музее Победы

По его словам, вместе с исполнением российского гимна школьники будут участвовать в церемонии поднятия государственного флага.

Также министр просвещения рассказал, что ведомство введет изучение истории в российских школах с первого класса. Позже Кравцов уточнил, что отдельных уроков истории вводить не планируется, ее будут изучать в рамках других предметов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу, отметил важность изучения отечественной истории. Он подчеркнул, что семилетние дети интересуются тем же, что и взрослые, и Минпросвещения уполномочено принимать такие решения.

19 апреля российский президент Владимир Путин во время приветственного слова участникам первого всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!» отметил, что глубокое знание своей истории позволяет делать верные выводы из прошлого. Также он обратил внимание на важность стремления молодежи учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды.

В конце марта помощник президента России Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению предложил РФ перенять опыт США, где на протяжении последних 150 лет учебный день в школах начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага.

В свою очередь, Песков заявил, что предложение является лишь инициативой Мединского как одного из руководителей Военно-исторического общества, а к официальной позиции Кремля это отношения не имеет.