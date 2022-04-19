Фондовые рынки Европы снижаются в ходе торгов

Европейские фондовые рынки снижаются в ходе торгов, передает телеканал «Известия». Сводный индекс Stoxx Europe 600 опустился на 0,9%, до 456 пунктов. Германский индекс DAX потерял 0,5%, до 14 096 пунктов. Французский САС 40 снизился на 0,7%, до 6555 пунктов. Британский FTSE 100 опустился на 0,1%, до 7606 пунктов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.