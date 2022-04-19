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СКР изучит информацию о подготовке СБУ провокации в Одесской области

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Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин поручил изучить информацию Минобороны России о готовящихся Службой безопасности Украины (СБУ) провокациях в отношении мирных жителей в Одесской и других областях Украины. Об этом сообщает во вторник, 19 апреля, пресс-служба ведомства.

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«По данным Минобороны России, Служба безопасности Украины (СБУ) готовит очередную провокацию в Одесской области с целью последующего обвинения российских военнослужащих в совершении этих действий. В ближайшее время украинские националисты могут использовать форму российских военнослужащих, совершая в ней демонстративные расстрелы мирных жителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что СКР запросит у российского оборонного ведомства сведения о подготовке вышеперечисленных провокаций, а также о провокациях, которые могут быть совершены украинскими националистами на Пасху.

«Указанные сведения будут анализироваться с целью установления лиц, причастных к организации провокаций, и последующей дачи уголовно-правовой оценки их действиям», — добавили в пресс-службе СКР.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что СБУ готовит провокацию с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области, чтобы обвинить в этом российские войска.

По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, СБУ планирует записать видео с участием якобы российской армии, чтобы его использовали в дальнейшем информационные агентства Украины и Запада для нового вброса фейков.

Также во вторник в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по мирным жителям села Пологи, находящегося на контролируемой российскими войсками территории Запорожской области. Предположительно, удар был нанесен реактивной системой залпового огня по частным домам. В результате обстрела была госпитализирована пожилая женщина со множественными осколочными ранениями лица.

Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Также на начало проведения спецоперации повлияла обострившаяся в середине февраля ситуация в Донбассе из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ. Тогда Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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