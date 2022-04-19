Ночные дежурства организуют в сельских поселения Тюменской области

Ночные дежурства для своевременного выявления угрозы возгораний будут организованы а сельских поселениях Тюменской области. Соответствующее распоряжение дал глава региона Александр Моор на заседании оперативного штаба по ситуации с природными пожарами.

По последним данным, 20 сотрудников Тюменской областной противопожарной службы были направлены в Голышмановский городской округ. 196 сотрудников Тюменской авиабазы направлены на юг региона, еще 100 специалистов парашютно-десантной пожарной службы прибыли из Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом пишет Megatyumen.ru.

Губернатор отметил, что за счет наращивания сил и средств в регионе удалось изменить ситуацию с лесными пожарами.

Крупный пожар произошел в минувшие выходные в деревне Глубокое Бердюжского района. Из-за перехода огня с полей сгорели пять жилых домов, всего в селе девять домов. На первоочередные нужды пострадавшим выплатят 50 тыс. рублей.