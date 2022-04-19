СКР расследует случаи убийств мирных жителей украинскими военными

Следственный комитет России (СКР) расследует факты убийств украинскими боевиками мирных граждан с целью завладения их имуществом. Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин 19 апреля.

СКР ссылается на сообщения жителей Краматорска, появившиеся в одном из мессенджеров о том, что националисты совершили серию убийств мирных граждан для того, чтобы завладеть транспортными средствами.

«На выезде из города по дороге Н-20 в направлении Славянска боевики останавливали и изымали транспортные средства, а при попытке сопротивления — владельца автомобиля и его пассажиров расстреливали на обочине. Известно о 23 убитых мирных жителях», — сообщает ведомство.

Бастрыкин поручил фиксировать указанные факты, обеспечить сбор доказательств, установить всех потерпевших и причастных к убийствам лиц.

15 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следователи проверят данные американского журналиста Патрика Ланкастера об обнаружении убитых жителей Мариуполя после отхода украинской радикальной националистической группировки «Азов».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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