Новый детсад с бассейном планируют возвести в Свободном

В городе Свободный (Амурская область) планируют возвести новый детский сад на 350 воспитанников. Об этом ИА PriamurMedia рассказала пресс-секретарь главы города Кристина Мягкова.

По ее словам, за основу планируется взять проект учреждения в городе Кемерово, реализованный в 2020 году. Сейчас власти Свободного ищут подрядчика, который скорректирует документацию.

В ходе подготовки проекта специалисты должны согласовать с администрацией города и управлением образования цветовое оформление, внутреннее наполнение, дизайн и другие нюансы.

Под строительство выбран участок площадью 1,5 га в микрорайоне Южный. Он расположен на улице Литвиновской.

Отмечается, что построенный в Кемерово детсад является одним из крупнейших дошкольных учреждений в регионе.