Силуанов возглавит делегацию России на встрече G20

Министр финансов РФ Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече Группы двадцати (G20) в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила пресс-служба министерства.

«Министр финансов Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20», — говорится в сообщении.

Ежегодная встреча глав Центробанков и министерств финансов G20 состоится на текущей неделе в Вашингтоне в рамках традиционной весенней сессии МВФ и Всемирного банка. Можно присутствовать как лично, так и удаленно.

Формат участия российской делегации пока не уточняется.

Накануне Белый дом сообщил, что министр финансов США Джанет Йеллен не примет участия на встречах G20 на этой неделе, в которых будут представители России. Глава американского финансового ведомства намерена бойкотировать встречи членов Группы двадцати и выразить свой протест.

7 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение об участии российского президента Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» будет принято в зависимости от развития ситуации.

23 марта член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов заявил «Известиям», что ни одна из стран G20 не имеет права лишать членства другую. По его словам, это площадка, которая дает сторонам в условиях кризиса возможность вести диалог.