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СКР предъявил обвинение экс-замминистра по развитию Дальнего Востока

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Следственный комитет РФ предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему заместителю министра по развитию Дальнего Востока Александру Крутикову, а также его соучастнику. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ во вторник, 19 апреля.

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«Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) бывшему заместителю министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александру Крутикову и бывшему начальнику отдела министерства Александру Павлову», — говорится в сообщении.

Фигурантам суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Также по уголовному делу проходит бывший директор ООО «Азия лес» Александр Пудовкин, который был задержан ранее. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в отношении него избрана аналогичная мера пресечения.

Как установили следователи, в 2016 и 2018 годах Пудовкин предоставил в Минвостокразвития подложные документы о создании его компанией объектов лесопромышленной инфраструктуры, которых на самом деле не строилось, после чего получил государственные субсидии на возмещение понесенных затрат в сумме 840 млн рублей.

При этом Крутиков и Павлов без проведения соответствующей проверки утвердили заключение о соответствии ООО «Азия лес» критериям, предусматривающим предоставление указанных субсидий, тем самым обеспечив необоснованное перечисление коммерческой фирме похищенных денежных средств из бюджета.

6 февраля сообщалось, что Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на два месяца министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилла Реута, подозреваемого в превышении должностных полномочий при заключении контракта на проведение фестиваля фейерверков. Отмечается, что коммерческие предложения были сфальсифицированы, а общая стоимость завышена в 10 раз. Как полагает следствие, действиями министра бюджету края причинен ущерб на сумму более 25,1 млн рублей.

До этого 27 января Бабушкинский суд Москвы арестовал экс-главу регионального управления Росимущества по Московской области Николая Пешкова, которого задержали по подозрению в получении взятки. По данной статье предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

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