Правительство обсудит возможность погашения долгов авиакомпаний из средств ФНБ

Власти РФ обсуждают возможность выкупа долгов авиакомпаний за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом во вторник, 19 апреля, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Меры призваны стабилизировать ситуацию на авиарынке. Также планируется дополнительный выпуск акций «Аэрофлота». Уточняется, что Минфин, Минтранс и Росимущество должны подготовить проекты соответствующих распоряжений правительства к 1 июня.

Как рассказали представитель «Уральских авиалиний» и источник еще в одной крупной российской авиакомпании, в правительстве также обсуждают вариант снижения долговой нагрузки перевозчиков за счет вхождения государства в их капитал.



Директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв в свою очередь подчеркнул, что авиакомпании в кризисные периоды всегда переживают шоковые ситуации, так как это сфера с высокими рисками и зависит от колебаний конъюнктуры.

Говоря о мере с использованием средств ФНБ, специалист заметил, что это всего лишь один из источников, откуда государство может черпать средства.

«В кризис 2020–2021 годов государство решило, что удобнее будет использовать средства заимствования для погашения дефицита бюджета, и подобного рода действия они осуществляли за счет средств резервных источников. Сейчас в условиях инфляции заимствовать не очень хорошо, поэтому используется другой источник. Ничего критичного я здесь не вижу, это одна из мер антикризисной политики, только так ее и надо воспринимать», — подчеркнул Широв в беседе с «Известиями».

Эксперт также заметил, что никакой проблемы для финансовой стабильности в стране такая ситуация не несет.

14 апреля аналитики ЦСР и ФГ «Финам» провели расчеты, согласно которым в результате санкций оказалась заморожена почти треть средств ФНБ, размещенная в валютах недружественных стран, что эквивалентно примерно 4–4,5 трлн рублей. Заморозка означает, что Минфин, скорее всего, пока не сможет воспользоваться этими валютными средствами, формировавшимися как макроэкономический буфер на черный день, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая.

ФНБ России — резервный фонд, создан для частичного пенсионного обеспечения граждан РФ. Фонд формируется за счет доходов от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами. По состоянию на 1 марта текущего года объем ФНБ составлял 12,9 трлн рублей.