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Дания нарастит добычу газа ради отказа от поставок из России

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Дания планирует увеличить объемы добычи газа, чтобы сократить зависимость от российского сырья. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на брифинге.

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«Мы считаем, что лучше производить газ в Северном море, чем закупать его у [президента РФ] Владимира Путина», — передает Reuters слова Фредериксен.

Кроме того, Дания планирует отказаться от российского газа в течение года, чтобы добиться независимости от поставок из РФ. Правительство планирует увеличить производство «зеленой» энергии, а также принять меры по введению единого «углеродного» налога на выбросы предприятий.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил об отсутствии разумной альтернативы у Европы ресурсам России. ЕС в качестве возможных импортеров углеводородов рассматривает производителей из Саудовской Аравии, Катара, Алжира и Кувейта. Однако страны ОПЕК, по его мнению, не смогут компенсировать снижение поставок российского газа на мировой рынок.

23 марта глава государства заявил о постепенном переходе расчетов за топливо на национальную валюту. Согласно распоряжению президента, Россия перешла на расчеты за газ в рублях с 1 апреля, что вызвало недовольство у ряда недружественных стран. Позднее президент Путин заявил об отказе ряда европейских стран от сотрудничества с Россией в части поставок энергоносителей.

Переход на рублевые расчеты за газ стал ответом на беспрецедентные санкции, введенные после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля.

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