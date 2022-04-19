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Глава Чечни Кадыров заявил, что «Азовсталь» в Мариуполе возьмут под контроль 19 апреля

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил во вторник, 19 апреля, что территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе освободят от украинских националистов «уже сегодня».

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«Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира, стабильности на Украине, что сегодня мы с помощью Всевышнего добьем бандеровцев в Мариуполе и заберем полностью «Азовсталь», — уточнил он.

Кадыров также добавил, что в других населенных пунктах украинские националисты «сами бегут».

«Так что сегодня-завтра, недолго осталось шайтанам», — заключил он.

Глава Чеченской Республики также отметил, что «дальше продолжим ловить их — в Киеве, в Харькове, где бы они ни были. Поэтому пусть наши недружественные государства закрывают границу и не пускают к себе этих шайтанов».

Ранее во вторник Минобороны РФ предложило украинским формированиям на комбинате «Азовсталь» сдаться с 12:00. План предлагается из-за катастрофического положения на заводе, а также в связи с гуманными принципами. Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев также заявил, что с 13:30 мск всем сторонам предлагается объявить режим тишины.

Мизинцев отметил, что выход украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без какого-либо оружия и боеприпасов может состояться с 14:00 до 16:00 мск.

18 апреля стало известно о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как рассказал участвующий в блокировании боевиков боец с позывным Манул, укрепившиеся на мариупольском заводе «Азовсталь» националисты ведут себя подло. При этом националисты не питают надежд по поводу успеха своего сопротивления, поэтому постоянно пытаются сбежать, как правило маленькими группами.

17 апреля корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал, что завод «Азовсталь» начали обстреливать листовками с предложением сдаться. Эти послания адресованы украинским националистам. В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что Киев угрожает расстрелять украинских националистов, блокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, за попытки сдаться в плен ВС РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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