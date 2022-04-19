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Больше 60 человек умерли от отравлений в Удмуртии в 2022 году

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С начала 2022 года 62 жителя Удмуртии погибли в результате отравлений. Почти половина трагедий приходится на отравление угарным газом.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, всего за первый квартал зарегистрировано 267 случаев бытовых острых химических отравлений. Средние показатели по числу инцидентов превышены в Ижевске, Завьяловском, Кизнерском и Красногорском районах. Об этом пишет ИА «Сусанин».

В 48,4% летальных случаев было зафиксировано отравление угарным газом. Алкоголем и его суррогатами насмерть отравились 35,5% всех потерпевших, на наркотики приходится 4,8% случаев. Отравления алкоголем в основном связаны с употреблением этанолом.

77,4% смертей приходится на мужчин.

На прошлой неделе в Липецкой области зарегистрирован первый в 2022 году случай отравления грибами. В отделение токсикологии поступила 70-летняя женщина, которая употребила прошлогодние заготовки. Предполагается, что среди грибов попалась бледная поганка.

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