Жительницу Алтайского края осудили за организацию незаконной миграции

В Алтайском крае осудили жительницу Рубцовска по обвинению в организации незаконной миграции, сообщает во вторник, 19 апреля, altapress.ru.

С помощью фиктивных справок женщина помогала гражданам Казахстана обойти ковидные ограничения и беспрепятственно пересечь государственную границу.

«Суд назначил нарушительнице 1,5 года условно», — пишет издание со ссылкой на региональное погрануправление ФСБ.

Отмечается, что в период коронавирусных ограничений женщина изготавливала бланки фиктивных медицинских документов от имени городской больницы № 1 Рубцовска. По этим справкам иностранных граждан якобы приглашали на лечение. Кроме того, обвиняемая сама занималась перевозкой пассажиров.

В итоге трое жителей Казахстана прибыли в пункт пропуска «Веселоярск» на границе с поддельными документами. Однако пограничники задержали нарушителей.

Ранее в апреле в Якутии осудили сотрудницу социально-реабилитационного центра Олекминского района по обвинению в мошенничестве и подделке документов.