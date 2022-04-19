В Майнском районе Ульяновской области произошло ДТП

В Майнском районе Ульяновской области столкнулись два автомобиля. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил информационный портал ulpravda.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По информации портала, ДТП произошло 18 апреля в 14:30 на трассе Саранск–Сурское–Ульяновск. 20-летний водитель машины «ВАЗ» не рассчитал расстояние до впереди стоящего автомобиля ГАЗ и столкнулся с ним. Молодого человека госпитализировали в больницу.

Ранее, 18 апреля, в Марксовском районе Саратовской области на трассе Самара–Пугачев–Энгельс–Волгоград при столкновении «УАЗа» и грузовика погибли два человека, еще один пострадал. По предварительным данным, 62-летний мужчина за рублем «УАЗа-буханки» врезался в фуру MAN. В результате аварии погибли 44-летний водитель грузовика и 35-летний пассажир «УАЗа».