Прямой эфир

В Майнском районе Ульяновской области произошло ДТП

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Майнском районе Ульяновской области столкнулись два автомобиля. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил информационный портал ulpravda.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По информации портала, ДТП произошло 18 апреля в 14:30 на трассе Саранск–Сурское–Ульяновск. 20-летний водитель машины «ВАЗ» не рассчитал расстояние до впереди стоящего автомобиля ГАЗ и столкнулся с ним. Молодого человека госпитализировали в больницу.

Ранее, 18 апреля, в Марксовском районе Саратовской области на трассе Самара–Пугачев–Энгельс–Волгоград при столкновении «УАЗа» и грузовика погибли два человека, еще один пострадал. По предварительным данным, 62-летний мужчина за рублем «УАЗа-буханки» врезался в фуру MAN. В результате аварии погибли 44-летний водитель грузовика и 35-летний пассажир «УАЗа».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022