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Ямочный ремонт начался на дорогах Тюмени

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Сезон ямочного ремонта дорог начался на улицах Тюмени. Список проблемных участков составляется по итогам ежедневного обследования проезжей части.

На текущий момент в перечне работ значится больше 50 объектов, где необходимо ликвидировать ямы и выбоины. Ремонт начинается в связи с наступлением сухой погоды и повышением температуры воздуха, пишет портал «Наш город». Ремонт уже ведется на улицах Ленина, Республики, Чекистов и 30 лет Победы.

«Сообщения о необходимости устранения дефектов на дорожном полотне нам поступают не только от дирекции автомобильных дорог, но и от подрядчиков, жителей города в социальных сетях, на портале «Тюмень — наш дом», — отметил председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Владимир Поминов.

Ранее сообщалось, что в Биробиджане ямочный ремонт стартует в конце апреля. Специалисты управления ЖКХ уже обследовали уличную сеть и составили перечень объектов.

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