Лавров - оплата за газ в рублях не противоречит контрактам

Лавров - оплата за газ в рублях не противоречит контрактам

2022-04-19 13:48:40

2022-04-19 13:48:40

2022-04-19 13:48:40

2022-04-19 13:48:40

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