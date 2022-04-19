Генпрокуратура Украины готовит ходатайство об аресте имущества жены Медведчука

Генеральная прокуратура Украины намерена ходатайствовать об аресте имущества супруги оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко, которая является конечным бенефициаром его владений. Об этом говорится в заявлении Национальной полиции Украины во вторник, 19 апреля, по итогам проведения обысков в Киеве и Киевской области.

«Продолжаются мероприятия по аресту активов, конечным бенефициаром которых является жена Виктора Медведчука. Офисом генерального прокурора уже готовится ходатайство о наложении ареста на обнаруженное имущество», — указывается в Telegram-канале Нацполиции.

В полиции также отметили, что деньги от конфискованного имущества семьи Медведчук, полученные от продажи активов, могут использовать позже для нужд украинских войск.

Полицейские произвели санкционированные обыски на территории Киева и Киевской области накануне 18 апреля.

«Обнаружили около 100 картин, антикварные вещи, принадлежащие семье задержанного народного депутата, а также охотничью винтовку, пистолет BUL, 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца Фаберже», — говорится в сообщении Нацполиции в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской на территории РФ).

Накануне 18 апреля профайлер, эксперт по лжи и жестам Илья Анищенко в беседе с «Известиями» оценил обращение главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука к президентам России и Украины о его возможном обмене на окруженных в Мариуполе украинских военных на предмет правдоподобности. Анищенко подчеркнул, что Медведчук, обращаясь к Путину и Зеленскому, одергивает голову и плечи, что говорит о его неискренности и сомнении в своих собственных словах.

Ранее, 16 апреля, жена политика Оксана Марченко обратилась к президенту РФ с просьбой о помощи в освобождении ее мужа. Она заявила, что Медведчук дал свое согласие на обмен и выдачу на территорию РФ в случае достижения странами соответствующего согласия. До этого она уже записывала обращения с просьбой о помощи к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а также к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду, призывая оказать содействие в обмене британских пленных на ее мужа.

Самого Медведчука, после того как он укрывался в засекреченном месте, находясь под домашним арестом, незадолго до этого задержали следственные органы Украины. Фотографию задержанного политика в наручниках 12 апреля распространил в соцсетях президент страны Владимир Зеленский.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о государственной измене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. Однако адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла эти сообщения. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за поступавших в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок.