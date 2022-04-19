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Песков отреагировал на запуск проекта по оказанию поддержки россиянам за рубежом

Песков отреагировал на запуск проекта по оказанию правовой поддержки россиянам, подвергающимся дискриминации за рубежом
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 апреля отреагировал на запуск Ассоциацией юристов России международного гуманитарного проекта по оказанию правовой поддержки россиянам, подвергающимся дискриминации за рубежом.

«В нынешнее время <…> наши соотечественники продолжают сталкиваться с совершенно отвратительными проявлениями русофобии в самых разных странах мира, мы считаем это отвратительным и недопустимым», — сказал представитель Кремля на брифинге.

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О запуске проекта накануне сообщил председатель ассоциации юристов РФ Сергей Степашин. Он отметил, что россиянам, подвергшимся различным формам дискриминации за рубежом, будут оказываться бесплатные юридические консультации. Кроме того, юристы помогут «в составлении заявлений, жалоб, процессуальных или иных документов правового характера».

5 апреля сообщалось о травле русского мальчика за этническую принадлежность в Лиссабоне (Португалия). С конца февраля ребенок стал жаловаться на травлю в школе со стороны одноклассников. С каждым днем ситуация осложнялась, пока однажды его не закидали камнями, рассказала «Известиями» мать школьника.

4 апреля глава МВД ФРГ Нэнси Фезер сообщила, что в Германии было выявлено более 300 преступлений против граждан российского происхождения с момента начала проведения специальной операции по защите Донбасса. При этом в 15 случаях речь шла о насильственных преступлениях.

В тот же день в Афинах во время автопробега в поддержку России группа украинцев напала на машину, где находился ребенок, семилетняя девочка получила травмы. Мать девочки рассказала, что из рук ребенка вырвали российский флаг.

10 марта стало известно об инциденте с русской девушкой в Мадриде, на которую напала украинка из-за разговора на родном языке. Как рассказала сама пострадавшая, она ехала в метро и говорила по телефону с мамой, когда на нее напала неизвестная.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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