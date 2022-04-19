Лавров резко высказался о противоречивых заявлениях Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский делает заявления в зависимости от того, что «пьет или курит». Об этом 19 апреля в эфире телеканала India Today заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Он много что говорит. Зависит от того, что он пьет или курит. Он многое говорит», — отметил министр, комментируя слова украинского лидера о якобы планах Москвы нанести ядерные удары против Украины.

Зеленский был выбран президентом страны на обещании мира, «он сказал, что добьется мира на основе Минских соглашений, но несколькими месяцами позднее он заявил, что не может реализовать Минские соглашения, поскольку они просто не могут быть реализованы», напомнил Лавров.

При этом украинский лидер не говорил, что невозможность реализации Минских соглашений заключается в военном положении на местах. Он заявлял, что для Украины немыслимо давать особый статус части территории.

Одновременно Лавров отметил разнородности украинских регионов. Он добавил, что на западе страны не отмечают 9 мая, а на востоке Украины не восхваляют уважаемых на западе, тех, кто «сотрудничал с Гитлером.

«Так что [неверно] утверждать на этом фоне, что Украина может быть только унитарным государством, что не будет предоставлен особый статус какой бы то ни было части, даже если это потребует Совет Безопасности ООН. Думаю, что это не очень хорошо продумано», — добавил министр.

Кризис в Донбассе был бы давно разрешен, если бы Зеленский выполнил обещание, данное избирателям и стремился к реализации Минских соглашений, заключил Лавров.

Кроме того, Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса. По его словам, она направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопрос о том, в чем заключается новая фаза спецоперации РФ по защите Донбасса, стоит адресовать в Минобороны.

Военный эксперт Владислав Шурыгин пояснил «Известиям», что военные РФ уже перешли ко второй фазе специальной военной операции — масштабному наступлению для окончательного разгрома украинских войск в Донбассе и освобождения территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Шурыгин уверен: важную роль в предстоящем наступлении сыграют подавляющая российская огневая мощь, а также тотальное превосходство в воздухе.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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