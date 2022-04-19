Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Энгельсе

Два человека погибли и два пострадали в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в Энгельсе (Саратовская область). Из-за сильного задымления из подъезда эвакуировали восемь человек.

Пожар произошел ночью 19 апреля на улице Космонавтов. По данным МЧС, на площадке между четвертым и пятым этажами загорелись старые вещи, площадь возгорания составила 15 кв. м. Погибшего мужчину обнаружили в общем коридоре на пятом этаже, тело 47-летней женщины со следами термического воздействия нашли на лестничной клетке между четвертым и пятым этажами. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

С отравлением продуктами горения госпитализирована 25-летняя женщина. Пострадавший при пожаре 32-летний мужчина отказался от госпитализации.

Следственный комитет начал проверку по факту пожара. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.