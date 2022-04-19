Гадюки появились возле населенных пунктов Оренбуржья

Жители Оренбургской области сообщили о появлении гадюк рядом с населенными пунктами. Гражданам рекомендовано не приближаться к змеям.

Рептилию длиной около 80 см заметили в Челюскинском лесничестве рядом с ручьем Сусарка. Специалисты нацпарка «Бузулукский бор» предполагают, что это гадюка меланиста или гадюка Никольского. Об этом сообщает 56orb.ru. Оба этих вида обитают на территории бора.

Еще одну гадюку местные жители увидели в сухой траве в Асекеевском районе. Змея свернулась и стала практически незаметна из-за окраса.

Специалисты напоминают, что гадюки особенно опасны весной. По возможности следует обойти змею стороной.

В середине апреля гадюки проснулись в Челябинской области. Змей заметили возле одной из троп национального парка «Зигальга».