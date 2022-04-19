Лавров разъяснил решение России принимать оплату за газ в рублях

Решение России принимать оплату за газ от недружественных стран в рублях не противоречит существующим контрактам. Об этом 19 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что данная мера «очевидна и понятна», она связана с заморозкой российских активов в евро, в фунтах стерлингов.

«В основном эти деньги располагались в западных банках после того, как мы получали платежи от западных стран за поставки газа. Другими словами, они получили газ и украли наши же деньги», — сказал Лавров в интервью телеканалу India Today.

Он напомнил, что Москва предложила решение, согласно которому западные страны будут перечислять деньги не на счета «Газпрома» за рубежом, а должны открыть специальный счет в Газпромбанке. Лавров отметил, что в банке создадут параллельный счет в рублях, который будет конвертировать валюту.

«Я считаю, что это не противоречит контрактам. Они (недружественные страны. — Ред.) все равно будут платить в евро или долларах, но у нас будет гарантия, что такое воровство больше не произойдет», — добавил Лавров.

Он подчеркнул, что РФ не потеряет ничего, если платежи за газ будут переведены на рубли.

Также министр заявил, что Россия добилась самодостаточности в большинстве стратегических областей и не полагается в них на западных коллег.

«Сейчас мы пришли к однозначному выводу: мы не можем полагаться на наших западных коллег ни в какой сфере жизни, которая имеет стратегическое значение, будь то продовольственная безопасность, которую мы обеспечиваем сами после 2014 года, будь то оборонная промышленность», — пояснил он.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация по оплате газа за рубли недружественными странами вряд ли пока подлежит обнародованию и находится в компетенции вице-премьера РФ Александра Новака и компании «Газпром». Представитель Кремля не стал говорить и о том, какие конкретно страны согласились вести расчеты за газ с Россией в рублях.

23 марта российский лидер Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, введенных зарубежными странами после начала спецоперации в Донбассе, о которой президент РФ объявил 24 февраля.

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