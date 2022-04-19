Минпросвещения введет изучение истории в российских школах с первого класса

Министерство просвещения введет изучение истории в российских школах с первого класса. О том, что дети начнут учить предмет, во вторник, 19 апреля, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!».

«Мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», — заявил он.

Министр также подчеркнул, что Россия никогда не допустит, «чтобы в нашей истории мы как-то по-плохому относились к другим народам».

Позже Кравцов отметил, что отдельных уроков истории вводить не планируется, ее будут изучать в рамках других предметов.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу, отметил важность изучения отечественной истории. Он подчеркнул, что семилетние дети интересуются тем же, что и взрослые, и Минпросвещения уполномочено принимать такие решения.

19 апреля президент РФ Владимир Путин во время приветственного слова участникам первого всероссийского школьного исторического форума «Сила в правде!» отметил, что глубокое знание своей истории позволяет делать верные выводы из прошлого. Также он обратил внимание на важность стремления молодежи учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды.