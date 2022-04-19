Прямой эфир

В Кремле ожидают содействия Израиля в передаче Александровского подворья

Песков: в Кремле заявили об ожидании содействия Израиля в передаче РФ Александровского подворья
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кремле ожидают, что Израиль окажет содействие в передаче российской стороне Александровского подворья. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что этот вопрос давно находится в повестке двусторонних отношений.

«Тема Александровского подворья действительно достаточно давно стоит в верхних строчках повестки дня российско-израильских отношений. Мы ожидаем, что израильская сторона и руководство Израиля окажут все необходимое содействие с тем, чтобы было завершено необходимое оформление», — сказал он журналистам.

Бьются о приклад: к чему могут привести стычки на Храмовой горе в Иерусалиме
Закончатся ли столкновения израильтян и палестинцев полномасштабной эскалацией с ракетными ударами

Накануне израильские СМИ сообщили, что российский лидер Владимир Путин обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с письмом, в котором содержится просьба передать в собственность РФ расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме церковь Александра Невского.

Ранее, 15 апреля, председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин сообщил, что из-за ситуации на Украине застопорилась передача России Александровского подворья в Иерусалиме.

В начале 2020 года стало известно о том, что Израиль готов передать России Александровское подворье. В частности, были подготовлены необходимые документы. Вместе с тем в Иерусалиме отрицали, что решение в пользу Москвы было принято в обмен на помилование израильтянки Наамы Иссахар.

Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. Церковь Святого Александра, известная также как собор Святой Троицы, расположена в самом сердце Христианского квартала. Храм находится фактически под владением РПЦ с 1890 года. В 2015 году занимавший на тот момент пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев отдал распоряжение оформить юридически все права России на Александровское подворье и церковь Святого Александра Невского в Иерусалиме.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022