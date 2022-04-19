МИД Черногории извинился за ошибочный пост в соцсетях о разрыве дипотношений с Россией

МИД Черногории извинился за ошибочный пост в соцсетях, где говорилось о разрыве дипломатических отношений с Москвой.

«Извиняемся перед общественностью из-за грубого упущения в предыдущем опубликованном сообщении, где вместо перечисления рестриктивных мер по ошибке указано, что меры вступили в силу», — говорится в сообщении пресс-службы МИД в Twitter.

18 апреля глава МИД Черногории Джордж Радулович опубликовал в Twitter сообщение, в котором обозначил необходимость разрыва дипотношений с российской стороной. Пост был удален всего через несколько часов после публикации.

В свою очередь посольство РФ в Черногории направило ноту в МИД республики, запросив соответствующие разъяснения.

7 апреля власти Черногории объявили о высылке четырех российских дипломатов. Им предписано покинуть страну в течение семи дней. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст соответствующий ответ на подобное решение Подгорицы.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

За несколько месяцев страны выслали в общей сложности около 400 российских дипломатов. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция.