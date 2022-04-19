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Ящик с минами времен ВОВ нашли возле трассы в Липецкой области

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Ящик с минометными минами и артиллерийский снаряд нашли возле трассе Тамбов–Орел на территории Липецкой области. Боеприпасы были уничтожены.

Опасные предметы обнаружены в Грязинском и Тербунском районах. По данным противопожарной спасательной службы, речь идет о пяти минометных минах калибра 50 мм, а также одном бронебойном артиллерийском снаряде калибра 76 мм времен Великой Отечественной войны. Мины были упакованы в металлический ящик, пишет LipetskMedia.

Боеприпасы уничтожены аварийно-спасательными отрядами на специальном полигоне.

15 апреля пенсионерка обнаружила боеприпас на территории СНТ в Новой Москве. Женщина попыталась сжечь находку, чем спровоцировала взрыв. Пострадавшая получила ранение ноги. Осколок боеприпаса долетел до окна 17-го этажа рядом стоящего дома.

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