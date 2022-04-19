Петербуржца осудили условно за брошенную в полицейского табуретку

Суд Санкт-Петербурга назначил условный срок жителю города Владимиру Скачко, бросившему табуретку в сотрудника полиции. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда после оглашения приговора, сообщает во вторник, 19 апреля, сайт телеканала 78.ru.

«Скачков ранее не был судим, вину полностью признал и раскаялся в содеянном. Мужчина положительно характеризуется по месту работы. Суд учел это и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком 1,5 года», — передает издание со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

В середине февраля петербуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из номеров гостиницы «Новая» в городе Колпино под Петербургом, бросил в полицейского табуретку с металлическими ножками, чтобы избежать задержания. Кроме того, мужчина пытался ударить правоохранителя ногой в область туловища и хватал его за форму. Полицейскому удалось увернуться от ударов.

В отношении дебошира возбудили уголовное дело. Его признали виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

В середине марта мужчина с ножом напал на полицейских в Иркутске, ранения получили два правоохранителя.