Прямой эфир

Петербуржца осудили условно за брошенную в полицейского табуретку

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд Санкт-Петербурга назначил условный срок жителю города Владимиру Скачко, бросившему табуретку в сотрудника полиции. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда после оглашения приговора, сообщает во вторник, 19 апреля, сайт телеканала 78.ru.

«Скачков ранее не был судим, вину полностью признал и раскаялся в содеянном. Мужчина положительно характеризуется по месту работы. Суд учел это и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком 1,5 года», — передает издание со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

В середине февраля петербуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из номеров гостиницы «Новая» в городе Колпино под Петербургом, бросил в полицейского табуретку с металлическими ножками, чтобы избежать задержания. Кроме того, мужчина пытался ударить правоохранителя ногой в область туловища и хватал его за форму. Полицейскому удалось увернуться от ударов.

В отношении дебошира возбудили уголовное дело. Его признали виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

В середине марта мужчина с ножом напал на полицейских в Иркутске, ранения получили два правоохранителя.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022