Мужчина погиб в ДТП с трактором в Иркутской области

В Иркутской области при столкновении «Лады Ларгус» с трактором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла вечером 18 апреля на автодороге Зима — Зулумай. По предварительным данным, 41-летний водитель «Лады» врезался в стоявший на дороге трактор МТЗ-82, после чего оба транспортных средства отбросило в кювет, пишет ИА IrkutskMedia.

В результате ДТП 37-летний пассажир отечественного авто получил различные травмы, от которых скончался на месте. Водитель был госпитализирован в медучреждение.

«36-летний водитель спецтехники рассказал, что во время движения у трактора закончилось топливо. Оставив его на обочине, местный житель отправился за дизелем», — рассказали в региональном ГУ МВД.

Установлено, что знак аварийной остановки перед стоящим трактором установлен не был. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

18 апреля в Саратовской области столкнулись «УАЗ» и грузовик. В результате погибли 44-летний и 35-летний пассажиры «УАЗа». Водитель авто получил различные травмы.