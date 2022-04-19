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В России займутся популяризацией шрифтов отечественных разработчиков и типографики

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На фоне информационного ажиотажа, вызванного решением владельца шрифтов Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica американской компании Monotype закрыть для российских пользователей доступ к своей библиотеке, дирекция «Российской креативной недели» объявляет отдельный трек по популяризации российских шрифтов и их разработчиков.

Итогом этого трека станет принятие новых нормативов, которые изменят существующие стандарты по работе с документами, в том числе органов государственной власти, и переориентируют их на российские шрифты. В рамках фест-форума «Российская креативная неделя», которая пройдет в этом году с 7 по 10 июля, состоится сессия с российскими разработчиками кириллических шрифтов. Ключевые игроки рынка, в частности, магазин шрифтов Paratype, существующий с 1999 года, — это компании с международным именем в сфере шрифтового дизайна и разработки, являющиеся мировыми лидерами в области разработки кириллических шрифтов. Также для дизайнеров и пользователей существует гарнитура широкого применения PT Sans, состоящая из восьми начертаний и предназначенная для документооборота, в том числе государственного.

«С закрытием библиотеки Monotype начинается новый этап развития шрифтового дизайна России. Разработка отечественных шрифтов ведется на протяжении многих лет, в новых условиях отечественные шрифтовики получат дополнительные возможности для дальнейшей работы. Новым стандартом оформления документов должны стать шрифты, разработанные в России. Так, существует бесплатные гарнитуры — PT Sans, PT Serif и PT Mono, разработанные в рамках программы к 300-летию реформы русского алфавита, которые ничем не уступают базовым шрифтам Monotype. Закрытие библиотеки для российских пользователей не является угрозой для отечественного дизайна, напротив, это возможность сделать российские шрифты популярными и широко используемыми. Также сегодня появился дополнительный повод обратить внимание на необходимость развития культуры легального использования дизайнерских шрифтов и привлечения инвестиций в эту область», — говорит директор «Российской креативной недели» и руководитель ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова.

«Только люди, которые пишут на кириллице, могут разработать кириллические шрифты, что практически невозможно сделать западным специалистам. От того, что в нашей жизни будут отсутствовать Times New Roman, мы ничего не потеряем. Профессиональные дизайн-студии, рекламные агентства не используют шрифты Monotype — для профессионалов дизайна решение компании никак не отразится на работе. Существует другой аспект — наконец-то мы сможем перейти на собственные разработки и стандарты оформления для документооборота. Мы сможем увидеть качественно оформленные документы и законопроекты, набранные российскими шрифтами. У нас есть уникальные шрифтовые разработки, отмеченные мировыми призами. Мы как индустрия полностью защищены», — говорит президент Союза дизайнеров России Виталий Савицкий.

В этом году «Российская креативная неделя» — Russian Creative Week (RCW) пройдет с 7 по 10 июля в парке Горького. Мероприятие традиционно объединит профильное сообщество, государственную власть и бизнес. Участники обсудят меры поддержки национальной креативной экономики в условиях санкций и импортозамещения, обеспечение устойчивого развития креативного сектора в регионах России, роль креативных индустрий в формировании социального благополучия. Среди ключевых тем — санкции как возможности для развития конкурентоспособного продукта в новой экономической реальности, национальная идентичность и русский код, переосмысление традиций, стратегии импортозамещения, креативные специализации российских городов и территорий, самоидентификация и самоопределение представителей креативных индустрий. Ожидается, что мероприятие в этом году посетят свыше 250 000 человек.

Организаторы «Российской креативной недели»: АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз и «Роскультцентр». Проект реализовывается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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