Лесокультурный сезон начнется с задержкой в Татарстане

Лесокультурный сезон начнется позже обычного срока на десять дней в Татарстане. Причиной стало изобилие осадков в зимний период и медленное таяние снега.

По словам министра лесного хозяйства Татарстана Равиля Кузюрова, прошлое лето выдалось засушливым, из-за этого приживаемость лесных культур составила меньше 85%. В питомниках осенью была проведена дополнительная высадка деревьев. В 2022 году лесокультурный сезон начнется после 25 апреля. Посев в базисных питомниках на площади 20 га будет выполнен в мае, пишет InKazan.ru.

Специалисты планируют выполнить воспроизводство леса на площади свыше 3,6 тыс. га.

Ранее сообщалось, что в Астрахани планируют высадить 300 тыс. цветов, а также 6 тыс. кустарников и деревьев. К высадке подготовили березы, акации и клены.