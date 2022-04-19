Кремль пока не получил приглашение на саммит по борьбе с COVID-19

России пока не поступало никаких приглашений об участии в Международном саммите по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 19 апреля.

«Не располагаю этой информацией, проверим. Единственное, что могу сказать: на уровне президента не было никаких приглашений», — отметил Песков на брифинге.

Проведение второго Международного саммита по вопросам борьбы с пандемией COVID-19 анонсировала накануне администрация президента США. Планируется, что он состоится в формате видеоконференции 12 мая. Таким образом вопрос о том, пригласят ли США российского лидера Владимира Путина к участию в мероприятии, пока остается открытым.

Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия и США больше не являются партнерами. Посол РФ в США отмечает, что, когда он еще только приехал в Вашингтон, его идея состояла в улучшении отношений, теперь же она состоит в их стабилизации.

В тот же день 18 апреля газета The New York Times сообщила, что проведение глобального саммита по пандемии планируется в то время, когда усилия Белого дома по субсидированию вакцинации в мире зашли в тупик, так как законодатели отказались выделять $5 млрд на глобальное финансирование борьбы с пандемией.

В 2021 году администрация президента США Джо Байдена уже проводила международный саммит по борьбе с коронавирусной инфекцией. Тогда президент РФ приглашение на участие в виртуальной встрече на высшем уровне получил.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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