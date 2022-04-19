В Кремле не стали комментировать обращение Медведчука к Путину и Зеленскому

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 апреля сообщил, что в Кремле видели обращение главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (приостановила деятельность 19 марта 2022 года. — Ред.) Виктора Медведчука к президентам РФ и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

«Видели. Никакой реакции в настоящий момент нет», — сказал Песков на брифинге.

Накануне Медведчук публично обратился к президентам России и Украины с предложением обменять его на военнослужащих и мариупольцев. Об этом он сказал в видео, опубликованном Службой безопасности Украины (СБУ).

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что просьбу Медведчука стоит воспринимать как «сказанное под дулом автомата».

Позже двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании обратились к премьер-министру Британии Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на Медведчука.

О задержании Медведчука 12 апреля сообщил Зеленский, разместивший в соцсетях фотографию похожего на политика мужчины, данные подтвердила Служба безопасности Украины. Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных военных ВСУ.

Комментируя это предложение, Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что украинский политик никогда не имел закулисных отношений с РФ.

В отношении задержанного политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене.