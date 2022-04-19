Москва и Минск не будут приглашены на годовщину освобождения лагеря Маутхаузен

Официальные представители России и Белоруссии не будут приглашены на церемонию по случаю 77-й годовщины освобождения нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен в Австрии, которая пройдет 15 мая. Об этом 19 апреля говорится в сообщении на сайте австрийского комитета Маутхаузена.

Причиной названо проведение Россией специальной операции по защите жителей Донбасса. Участие официальных представителей РФ и Белоруссии «было бы несовместимо с клятвой оставшихся в живых узников Маутхаузена и их желанием мира и свободы».

Об отсутствии приглашения Россию и Белоруссию уведомят письменно. Бывшие узники и их близкие на церемонию приглашены.

В заявлении австрийского комитета Маутхаузена, международного комитета Маутхаузена и одноименного мемориального комплекса признается роль народа СССР в борьбе с нацизмом.

В конце марта делегации из России и Белоруссии не были приглашены на церемонию, посвященную 77-й годовщине освобождения концлагеря Бухенвальд. Торжественные мероприятия в честь освобождения прошли с 5 по 12 апреля в Веймаре и Нордхаузене.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

На фоне проведения спецоперации ряд стран ввел санкции против РФ.

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