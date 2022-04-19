Почти 1,8 тыс. детей-сирот получат жилье в Оренбургской области

До 2025 года в Оренбургской области жильем обеспечат почти 1,8 тыс. детей-сирот. На эти цели власти направят свыше 4,2 млрд рублей.

Проект региональной программы поэтапной ликвидации очереди сирот на жилье был принят в рамках заседания правительства региона, которое провел губернатор Денис Паслер. Документ включает не только обеспечение сирот квартирами, но и сопровождение выпускников детских домов в вопросах сохранения и ремонта жилья, а также ведения реестра жилых помещений, переданных в наем. Об этом пишет «Урал56.Ру».

С 2020 по 2022 год жилье получили 1316 человек. По итогам пяти лет регион обеспечит квартирами свыше 5 тыс. детей-сирот. Глава региона поручил проработать вопрос с застройщиками и заключать долгосрочные контракты., чтобы вводить жилье с площадью и нормами, предусмотренными законодательством. Глава Оренбурга Сергей Салмин отметил, что строительные контракты не стремятся к долгосрочному сотрудничеству из-за изменения стоимости стройматериалов, а также роста стоимости жилья. Мэр напомнил, что в очереди на жилье находится больше 1 тыс. выпускников детских домов.