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В Минобороны предупредили о провокации СБУ в Одесской области

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Служба безопасности Украины (СБУ) готовит «очередную чудовищную провокацию» в Одесской области с целью обвинить российских военных в преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине, которое публикует Минобороны России 19 апреля.

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Отмечается, что одно из подразделений СБУ будет переодето в форму российских военных, после чего произойдет демонстративный расстрел мирных жителей. Фото и видео с этой акции планируется опубликовать в украинских и западных СМИ.

«Данное срочное заявление подлежит немедленному опубликованию и доведению до Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы», — сообщает ведомство.

Днем ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев при поддержке стран Запада готовит провокации с многочисленными жертвами на Пасху. Он пояснил, что для этого из группировок боевиков сформированы более 70 мобильных групп. По слова Мизинцева, они планируют обстрелять православные храмы и церкви для обвинения российских военнослужащих в массовом убийстве мирного населения.

10 апреля Мизинцев рассказал, что в Северодонецком районе Киев готовит съемку провокации якобы с обстрелами Вооруженными силами (ВС) РФ автомобиля скорой помощи с пациентами. Он пояснил, что в город Кременная уже прибыли и разместились в здании районной больницы репортеры зарубежных СМИ для видеофиксации подготовленной украинскими военными провокации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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