Синоптик рассказала о погоде в Москве и Подмосковье на этой неделе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова во вторник, 19 апреля, рассказала о погоде в Москве и Подмосковье в ближайшие дни.

«Первая половина недели в Московском регионе будет комфортной, без осадков, но уже в четверг она испортится. Будет облачно, ночью и днем дождь, мы ожидаем, что выпадет 5–7 мм осадков. Температура будет постепенно приходить к климатической норме. Ночью будет порядка +5… +7 градусов в Москве и +3… +8 по области, днем в среду будет порядка +12…+14 градусов, а четверг — +10…+12 градусов», — сказала она «Известиям».

В пятницу и субботу, 23 и 24 апреля, ночная температура станет чуть ниже — около +5 градусов, а днем — +10… +12 градусов. В воскресенье возможен небольшой дождь, но температура воздуха составит +11…+14 градусов.

«В целом на этой неделе погода располагает к началу дачного отдыха», — заключила синоптик.

Ранее, во вторник, специалисты Гидрометцентра России сообщили, что 19 апреля москвичей ожидают облачная погода с прояснениями и до 14 градусов выше нуля. Ожидается восточный и северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

17 апреля научный руководитель ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что до конца апреля характер погоды будет неустойчивым на территории центральной части России. На солнечную теплую погоду до конца апреля не стоит рассчитывать. По его словам, ожидается только один или два дня с температурой от +10 до +15 градусов.