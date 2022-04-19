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Жителя Якутии задержали при попытке переправить оружие из Челябинска в Тюмень

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Жителя Якутии задержали при попытке перевезти незаконное оружие из Челябинска в Тюмень. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщает URA.RU.

Мужчина приехал в Челябинскую область из Якутии за оружием, чтобы затем перевезти его в Тюменскую область. Оружие хранилось в тайнике. При попытке достать пистолет и патроны он был задержан сотрудниками ФСБ.

«Пистолет осужденный незаконно приобрел через интернет. Его задержали в Сосновском районе, когда он вскрыл тайник с самодельным автоматическим пистолетом калибра 9 мм. Также в тайнике находились запасной магазин и 50 патронов к пистолету», — пояснили агентству в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ («Покушение на незаконное приобретение, хранение, перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов»). Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком.

17 апреля сообщалось, что пенсионер застрелил спасателя МЧС из самодельного оружия в подмосковном Одинцово. Ранее мужчина легально имел оружие, однако у него его изъяли еще 15 лет назад.

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