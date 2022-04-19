МВД ЛНР предотвратило диверсию по дискредитации ВС РФ под Харьковом

Сотрудники МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) предотвратили диверсию в селе Цуповка Харьковской области, которая готовилась с целью дискредитации военнослужащих Российской Федерации. Об этом 19 апреля сообщил «Луганскинформцентр» со ссылкой на ведомство.

Как отмечается в сообщении, сотрудники полиции МВД республики «выполняют свои профильные и боевые задачи». Информация о подготовке диверсии поступила в ведомство от местных жителей. Они сообщили, что в заброшенном доме может скрываться диверсионная группа.

«В результате действий правоохранителей на месте была обнаружена подготовленная и упакованная военная форма с российскими знаками отличия, коктейли Молотова, оружие и боеприпасы», — отметили в МВД.

Обнаруженные в схроне предметы доказывают планомерную подготовку диверсии с вариантами отхода, заключили в ведомстве.

17 апреля сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) через начальника полиции порта Херсона завербовала членов теробороны для диверсий в тылу войск РФ. Обнаруженные документы датированы 2014 годом, что свидетельствует об использовании старой агентуры нацполиции Украины сотрудниками СБУ для формирования террористических групп еще с того времени.

16 апреля появилась информация, что в херсонском горсовете обнаружили склад 124-й бригады территориальной обороны. Он был оборудован в помещениях подвала. В комнатах хранятся коробки с новой, еще не распечатанной военной формой и берцами. Также были обнаружены удостоверения и шевроны.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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