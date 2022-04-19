Прямой эфир
Мир
Москва и Минск не будут приглашены на годовщину освобождения лагеря Маутхаузен
Мир
В Кремле ожидают содействия Израиля в передаче Александровского подворья
Общество
В школах РФ отдельные уроки истории с первого класса вводиться не будут
Мир
Кремль пока не получил приглашение на саммит по борьбе с COVID-19
Общество
ФСБ РФ изъяла у подпольных оружейников 560 пистолетов и пулеметов в 33 регионах
Мир
МВД ЛНР предотвратило диверсию по дискредитации ВС РФ под Харьковом
Мир
Минобороны сообщило о подготовке СБУ провокации в Одесской области
Мир
Из Мариуполя в ДНР эвакуировали за сутки 569 человек
Мир
Минобороны РФ опубликовало новые списки погибших украинских военных в ходе спецоперации
Мир
Знамя Победы подняли над аллеей Славы в Херсоне
Мир
Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации по защите Донбасса
Сюжет:

МВД ЛНР предотвратило диверсию по дискредитации ВС РФ под Харьковом

МВД ЛНР: в Харьковской области предотвращена диверсия по дискредитации ВС РФ
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) предотвратили диверсию в селе Цуповка Харьковской области, которая готовилась с целью дискредитации военнослужащих Российской Федерации. Об этом 19 апреля сообщил «Луганскинформцентр» со ссылкой на ведомство.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

Как отмечается в сообщении, сотрудники полиции МВД республики «выполняют свои профильные и боевые задачи». Информация о подготовке диверсии поступила в ведомство от местных жителей. Они сообщили, что в заброшенном доме может скрываться диверсионная группа.

«В результате действий правоохранителей на месте была обнаружена подготовленная и упакованная военная форма с российскими знаками отличия, коктейли Молотова, оружие и боеприпасы», — отметили в МВД.

Обнаруженные в схроне предметы доказывают планомерную подготовку диверсии с вариантами отхода, заключили в ведомстве.

17 апреля сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) через начальника полиции порта Херсона завербовала членов теробороны для диверсий в тылу войск РФ. Обнаруженные документы датированы 2014 годом, что свидетельствует об использовании старой агентуры нацполиции Украины сотрудниками СБУ для формирования террористических групп еще с того времени.

16 апреля появилась информация, что в херсонском горсовете обнаружили склад 124-й бригады территориальной обороны. Он был оборудован в помещениях подвала. В комнатах хранятся коробки с новой, еще не распечатанной военной формой и берцами. Также были обнаружены удостоверения и шевроны.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022